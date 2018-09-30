إلهامي الزيات: العاملون بالسياحة تراجعوا من 1.8 مليون إلى 600 ألف فقط

قال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية السابق، إن بورصة لندن هي ثاني أهم بورصة سياحية بعد بورصة برلين، مؤكدًا أنه يجب على الدولة التواجد في البورصات السياحية العالمية.





وأضاف "الزيات"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن منطقة سقارة غنية بالآثار ولكن لم يكتشف منها إلا "القشور" فقط.





ولفت إلى أن مصر كان لديها مليون و800 ألف عامل في قطاع السياحة عام 2010، واليوم لدينا 600 ألف عامل فقط، والباقي تركوا القطاع أو هاجروا خارج مصر، منوهًا بأنه لابد من تدريب العاملين الجدد على استقبال السياح.





وانتقد "الزيات"، مستوى خريجي كليات السياحة، قائلًا: "ميعرفوش تاريخ ولا لغة.. وبياخدوا شهادة مرشد سياحي!"، مطالبًا بفتح باب التدريب التحويلي لحل المشكلة بمعنى من لديه لغة ومؤهل عالٍ يمكن أن يتعلم السياحة في دورات مكثفة.