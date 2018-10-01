هاميلتون يفوز بسباق جائزة روسيا و50 نقطة فاصلة عن فيتيل

حقق لويس هاميلتون فوزا رائعا بسباق جائزة روسيا الكبرى ليوسع الفارق إلى 50 نقطة في صدارة بطولة العالم لسباقات الفورميولا وان مع تبقي خمسة سباقات على نهاية الموسم بعدما أفسح فالتيري بوتاس المجال ليساعد زميله في مرسيدس.



ويشكل الفوز علامة بارزة لهاميلتون بعد أن حقق الفوز 70 بمسيرته واقترب من حسم اللقب الخامس وبات على بعد 21 انتصارا من رقم مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات القياسي والذي حقق 91 فوزا.

واحتل سيباستيان فيتيل سائق فيراري وأقرب منافسي هاميلتون المركز الثالث خلف بوتاس الذي كان أول المنطلقين لكن تم إبلاغه بأن يسمح لهاميلتون باجتيازه بعد 25 لفة من إجمالي 53 لفة واحتل المركز الثاني.



واحتفل ماكس فرستابن بعيد ميلاده 21 بشكل رائع بقيادة سيارته رد بول من المؤخرة إلى الصدارة قبل أن يحتل المركز الخامس بعد خضوعه لوقفة الصيانة الوحيدة قبل عشر لفات من النهاية.



وحافظ مرسيدس على سجله المثالي في روسيا وحقق انتصاره الخامس منذ دخول حلبة سوتشي جدول السباقات لأول مرة في 2014 بينما حقق هاميلتون فوزه الثامن هذا الموسم.



وظل السائق البريطاني، الذي تجاوز فيتل ليتقدم للمركز الرابع بعدما خرج من وقفة الصيانة وهو خلف السائق الألماني، في سيارته لبعض الوقت بعد نهاية السباق.



وذهب لتوجيه الشكر إلى بوتاس ومواساته ومع قيام فلاديمير بوتين الرئيس الروسي بتقديم الجوائز طلب من زميله الفنلندي الصعود بجانبه إلى أعلى منصة التتويج.



وشرح هاميلتون الأمر قائلا ”كان يوما صعبا. إنه رجل حقيقي ليسمح بأن اتجاوزه. في المعتاد كنت سأشعر بالسعادة لكني أتفهم مدى صعوبة الأمر لفالتيري“.



وسأل السائق الفنلندي الذي لم يفز بسباق هذا الموسم فريقه عبر دائرة الاتصال في اللفات الأخيرة هل سيستعيد مركزه أم لا.. وسأل قبل أن تتأكد الإجابة ”هل سننهي السباق بهذا الترتيب؟“.



وقال توتو فولف رئيس الفريق الذي شوهد على شاشات التلفزيون وهو يضعه أصبعه على زر ”الاستراتيجية“ قبل إعطاء الأمر لبوتاس ”فالتيري أنا توتو. يوم صعب لك ولنا“.. وأضاف: ”دعنا نناقش الأمر بعد السباق عندما نجتمع وسنشرح كل شيء“.