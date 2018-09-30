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محافظات

محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة في طوخ.. صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:40 م
بالصور .. محافظ القليوبية
بالصور .. محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة بطوخ
إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن التفوق والنبوغ هو عنوان الإتقان والتميز في شتى مجالات الحياة لبناء مستقبل زاهر للأجيال الحالية والقادمة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب بقرية كفر العمار، إحدى قرى مركز طوخ بحضور عدد من النواب وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ومصطفى الشيخ مدير ادارة طوخ والدكتورة أمنية فاروق وكيل الإدارة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي قرية كفر العمار.

وأضاف المحافظ أن القليوبية على مدار تاريخها أنجبت لمصر والعالم العديد من الأعلام في شتى المجالات العلمية والفكرية والطبية والإعلامية والأدبية والسياسية والدينية كان لهم الاثر البالغ في جميع مناحي الحياة في مصر والعالم، مؤكدًا على أن المعلم يظل هو ركيزة التعليم والتعلم واللبنة الأساسية له في المنظومة التعليمية بشكل عام لما يؤديه من دور متميز في العملية التعليمية.

وأشاد المحافظ بالدور البالغ لأولياء أمور وأسر المتفوقين لما بذلوه من جهد وما قاموا به من تهيئه لأجواء التميز والتفوق لأبنائهم، موضحًا أن مشواركم ابتدأ من لحظه تفوقكم فعليكم بالعلم والمعرفة والتمسك بالتفوق دائمًا وأن القليوبية تفخر بتفوقكم هذا.

وسلم محافظ القليوبية المكرمين والمتفوقين من أوائل الشهادات العامة والفنية شهادات التقدير تكريما وتقديرا لتفوقهم ونبوغهم وتميزهم.

وعلى هامش الاحتفالية كرم المحافظ والدة الشهيد أحمد بدر إبن قرية العمار والذي راح ضحية الإرهاب الغادر، مؤكدًا أن الشهيد ضحي من أجل أن نعيش في سلام وهذا التكريم هو أقل ما تقدمه له.
محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة في طوخ.. صور
محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة في طوخ.. صور
محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة في طوخ.. صور
محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة في طوخ.. صور

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