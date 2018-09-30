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رئيس مفوضية اللاجئين مرشح لجائزة نوبل للسلام

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:22 م
رئيس مفوضية اللاجئين
رئيس مفوضية اللاجئين
رويترز
رشح فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لجائزة نوبل للسلام لهذا العام عن عمله في محاولة تحسين ظروف اللاجئين في مختلف أنحاء العالم.

وكان قد ركز على الروهينجا الذين فروا من إقليم راخين في ميانمار وطالب حكومة البلاد بتغيير الوضع في الإقليم تجنبا لتفاقم الأزمة.

ودعا أكثر من مرة لفترات هدوء في سوريا للسماح بتقديم المساعدات الإنسانية لمئات الآلاف من الأشخاص.

وبحسب موقع جائزة نوبل هناك 331 مرشحا لجائزة نوبل للسلام لعام 2018 منهم 216 شخصا و115 منظمة. وهذا هو أكبر عدد من المرشحين للجائزة بعد مرشحي عام 2016 الذين بلغ عددهم 376 مرشحا.

وستعلن الجائزة في أوسلو يوم الجمعة الخامس من أكتوبر المقبل في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت جرينتش). وستقدم الجائزة التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين كرونة سويدية (1.4 مليون دولار) في ديسمبر القادم.

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