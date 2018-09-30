رياضة البرلمان: منتدى شباب العالم سينقل الصورة الحقيقية لمصر إلى الخارج

قال النائب رضوان الزياتى ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إن منتدى شباب العالم المقرر عقده فى شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ له أهميته ، وسيجعل شباب العالم يرون مصر على أرض الواقع، ويعكس الصورة الحقيقية عنها والتى لا تعرض بالخارج بـأن مصر هى بلد الاستقرار وأن هناك تقدما بدأ يحدث فى مصر خلال الفترة الأخيرة.



وأكد الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ضرورة ان يقوم شباب العالم بزيارة الأماكن التى حدث بها تطور فى مصر ومنها الأماكن الأثرية ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، حتى يعلموا أن مصر فى تقدم ملحوظ ومستقرة أمنيا.



وطالب وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بضرورة أن يركز منتدى شباب العالم على قضية السلام ومكافحة الإرهاب، وكيفية مواجهة الإرهاب دوليا وليس على مستوى مصر فقط.