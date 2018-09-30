إلهامي الزيات: مصر من أوائل الدول المشاركة في بورصة برلين السياحية.. فيديو

قال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية السابق، إن بورصة لندن السياحية تأتي في المركز الثاني بعد بورصة برلين.



وتابع الزيات، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «مصر من أوائل الدول التي شاركت في بورصة برلين السياحية في الستينيات».



وتابع رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية السابق «بورصتي برلين ولندن أفقية بمعنى أنه يباع فيه كل شيء ابتداء من الأتوبيسات والقطارات والرحلات»، مشيرا إلى أن العالم كله يعرض في بورصتي لندن وبرلين الآن.

