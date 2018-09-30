محمد سالم: المراغي ضرب بمجلس إدارة الاتحاد عرض الحائط

قال محمد سالم، رئيس النقابة العامة للزراعة والري، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن عددا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد قدموا مذكرة لوزير القوى العاملة، تفيد بإيقاف اللائحة المقدمة من رئيس الاتحاد جبالي المراغي لممثلي المؤسسة الثقافية والاجتماعية، مضيفا أن مجلس إدارة الاتحاد فوض رئيس الاتحاد في الاختيار مع العرض عليهم ولكن جبالي ضرب بالكلام عرض الحائط.



وأوضح رئيس النقابة، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان هو المنوط به إصدار القرار بشأن المؤسستين لكونهما صادرين بقرار جمهوري، مضيفا أن الوزير حول الملف إلى الشؤون القانونية بالوزارة.



وأكد نائب رئيس الاتحاد، أن ما حدث خطأ جسيم من رئيس الاتحاد، مشيرا الى أن العرض على الوزير لم يكن به أمانة.



وأشار سالم، إلى أن القانون لا يعطي الحق للمراغي في اختيار ممثلي المؤسسات الا بالرجوع لوزارة القوى العاملة، عكس الوضع في قرية الأحلام السياحية المملوكة للاتحاد.

