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المرور: الدائري الإقليمي ساهم في تخفيض معدل الحوادث

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:42 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال اللواء وليد عرابي، وكيل الإدارة العامة للمرور، إن الطريق الدائري الإقليمي هو أحد المشاريع القومية التي تتبناها الدولة، باعتباره أحد أهم الطرق الشريانية التي تربط المحاور الرئيسية ويتعامل معها المواطن يوميا.

وأوضح "عرابي" خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن تزايد الرقعة السكانية ساهم في تزايد عدد السيارات المملوكة للمواطنين، مشيرا إلى أنه كان من المطلوب تطوير وتوسيع شبكات الطرق حتى تكون قادرة على استيعاب عدد أكبر من السيارات، وتسهيل تحركها وتنقلها داخل القاهرة وبين المحافظات المختلفة.

وأشار وكيل الإدارة العامة للمرور، إلى أن تطوير وتوسيع شبكات الطرق سوف يساهم بشكل كبير في تقليل عدد الحوادث، نتيجة لقلة التكدسات والازدحام المروري.

وتابع أن الطريق الدائري الإقليمي يمتد طولها 365 كيلو مترا، يربط بين 6 محافظات رئيسية، تمتد تفرعاته للربط مع 14 طريقًا رئيسيًا، لتيسير حركة مرور النقل، مضيفا أنه تم مرور عربات النقل الثقيل على الطريق الدائري من الساعة السادسة صباحا حتى منتصف الليل منذ افتتاح الدائري الإقليمي، منع حدوث أي تكدس مروري على الدائري.

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