البحيرة تعلن استعدادها لانطلاق حملة الرئيس 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي غدا.. 14 ألفا و 460 فريق فى 408 إدارات صحية.. ومدير الصحة: نستهدف الكشف على 3 ملايين و750 ألف مواطن

وكيل صحة البحيرة :

انتهاء الاستعدادات لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة

توفير أجهزة فيروس سى والضغط والسكر والسمنة فى 408 مراكز صحية

صرف العلاج فورا في حالة اكتشاف أي مرض من مكان الكشف





يفتتح غدا الاثنين، اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة فعاليات الحملة القومية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية بالمركز الصحى المخصص لذلك بالوحدة الصحية بقرية الحجناية بمركز دمنهور .



وأعلنت مديرية الصحة والسكان عن حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى فى 408 من المراكز الصحية لتنفيذ المبادرة التى تنطلق غدا الاثنين الموافق الأول من أكتوبر وتستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل، وتستهدف 3 ملايين و750 ألف مواطن فوق سن الـ18 عاما، من إجمالى سكان محافظة البحيرة بمشاركة 14 ألفا و460 فريقا من الأطباء والعاملين بالمهن الطبية والصيادلة وأطباء الأسنان وفرق التمريض والعاملين الإداريين، ومدخلي البيانات الذين تم إعدادهم وتدريبهم.



وأكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" علي توفير كافة المتطلبات التى تتضمن "أجهزة التحاليل الخاصة بفيروس سى ، اجهزة لقياس الضغط والسكر والسمنة" لتنفيذ الحملة على أكمل وجه، مشيرا إلى صرف العلاج لمريض الضغط والسكر والسمنة فور اكتشافه من المكان الذي كشف فيه لافتا إلى صرف علاج مرض "فيروس سى" فور اكتشافه من المراكز المتخصصة عن البطاقة وتسجيل بيانات المريض.



وأشار وكيل صحة البحيرة الى الانتهاء من كافة الاستعدادات وجميع الامكانيات بتضافر الجهود المخلصة من خلال تنفيذ آليات عمل وإجراءات صارمة تم اتخاذها من شأنها المساهمة في إنجاح حملة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط، السكر، السمنة المفرطة" وبالتعاون مع كل الإدارات الصحية والإدارات الفنية والنوعية بمديرية الصحة وخارجها على مستوى المحافظة.



وأوضح "عثمان" أن انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالبحيرة يتم التنسيق مع جميع الجهات الأمنية ومديريات الأوقاف والكنيسة لحث الأئمة والخطباء للتعريف بالحملة وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فيها، والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم وجامعة دمنهور لتوعية الطلاب مشيرا إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم 15335 للاستعلام وتلقى الشكاوى من المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وسيتم إرسال البيانات التحليلية لمحافظتهم.



ويناشد وكيل صحة البحيرة، جميع المواطنين بسرعة التوجه إلى أماكن الكشف للإطمئنان على أنفسهم لمساعدة المسؤولين للقضاء على تلك المرض في أسرع وقت ممكن لتكون مصر خالية تماما من هذا المرض عام 2020، مؤكدا المتابعة المستمرة وتذليل المعوقات فورا وبذل كافة الجهود لإنجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.



ومن جانبه قام الدكتور عماد حمدي مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الصحة بالمرور على الادارة الصحية بكفر الدوار بمرافقة مدير الادارة والفريق الاشرافي تفقد خلالها مخازن الادارة وتوريد المستلزمات الخاصة بالمسح الشامل للالتهاب الكبدي الفيروسي سي للتأكد من تواجد جميع مستلزمات المسح وتوزيعها علي جميع الوحدات المشاركة.



وتفقد الدكتور عماد حمدي مكتب صحة ثان بكفر الدوار وقام بمعاينة المكان المخصص لإجراء المسح به وكذلك تم المرور على الطوارئ بعيادة حي أول والتأكد من توافر ادويه الطوارئ والأكسجين و الآلات المعقمة والتسجيل بسجل الطوارئ وتواجد العاملين بالنوبتجية.