تليجراف: حروب ترامب التجارية ستكون لصالح الصين

يرى الخبراء أن اللحظات الأولى للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين كانت صامتة، وعلى الرغم من أن المعركة لم تنتهِ بعد، فإنهم يرون أن الخلاف بين البلدين قد يكون لصالح بكين على المدى الطويل.





ووفقًا لصحيفة "التليجراف" البريطانية، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول تحذير في وقت سابق من هذا العام من خلال فرض ضرائب على الصادرات الصينية الرئيسية بما في ذلك الألواح الشمسية والصلب والألمونيوم.





وشهد هذا الأسبوع الزيادة الأكثر أهمية تزامنًا مع فرض رسوم جمركية جديدة تؤثر على مواد تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار(أي ما يعادل نحو 150 مليار جنيه أسترليني).





وفي كل مرة، تنتقم بكين حيث فرضت، في الآونة الأخيرة، رسومًا جمركية تتراوح من 5% إلى 10% على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.





وقد تعهدت الصين بمواجهة الولايات المتحدة عينًا بعين، ومن غير المرجح أن تغفل ثاني أكبر اقتصاد في العالم في أي وقت قريب. إن جعل واشنطن تتراجع يعني رضوخ للمطالب، لكن الانحناء علنًا للولايات المتحدة سيكون محرجًا للغاية بالنسبة لرئيس الصين شي جين بينج.





ومع ذلك يقول الخبراء، إنه إذا تمكنت بكين من أن تلعب بأوراقها بشكل صحيح فإن ضغوط الحرب التجارية الأمريكية يمكن أن تدعم الصين بشكل إيجابي على المدى الطويل عن طريق خفض الاعتماد المتبادل بين الاقتصادين.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى قول أبيجيل جريس، وهي باحثة مشاركة تركز على آسيا في مركز أبحاث الأمن الأمريكي الجديد: "في الحقيقة أن اتخاذ قرار سياسي سريع في واشنطن أو بكين يمكن أن يهيئ الظروف التي تبدأ حالة من الانزلاق الاقتصادي في أي من البلدين فهو في الواقع أكثر خطورة من المتوقع من قبل".





ومن كلا الجانبين، ترى جريس استعدادًا للانخراط في حرب اقتصادية مباشرة، وهذا يزيد من المخاطر بشكل عام.





فعلى سبيل المثال، نفذت الولايات المتحدة في أبريل حظرًا لمدة سبع سنوات على الصادرات لشركة الاتصالات الصينية "زد تي إي" بعد أن علمت أنها لم تلتزم باتفاق تسوية سابق لخرق العقوبات التجارية.





وبعد أسابيع، أعلنت "زد تي إي" أنها تعتزم "وقف الأنشطة التشغيلية الرئيسية" بسبب العواقب المالية المترتبة على الحظر.





وعلى هذا المنوال، قالت الباحثة إن الأمر سيكون كارثيًا على نحو مماثل بالنسبة للولايات المتحدة إذا بدأت الصين في حظر الشحنات للسلع المصنعة في البلاد والتي تعتبر حاسمة بالنسبة لسلاسل التوريد الأمريكية مثل قطع الغيار الخاصة بشركة آبل.





ولذلك، فإن الحرب التجارية يمكن أن "تجبر الصين على بناء سلسلة إمداد أكثر تكاملًا عموديًا داخل البلاد"، والقيام بذلك سيسمح للصين بالسيطرة من البداية إلى النهاية، سواء كانت تجميع الأجهزة أو التعامل مع التقنيات الأكثر تقدمًا هذه ستكون "نتيجة عظيمة للصين"، وذلك حسبما ذكر داميان ما، خبير اقتصادي ومدير مشارك في معهد بولسون للأبحاث.





وبالإضافة إلى ذلك، بينما يستمر ترامب في بلورة الدول الأخرى، قد ينظر إلى الصين على أنها "أكثر استقرارًا من الناحية السياسية"، ويعتقد أن أحد التأثيرات المحتملة لذلك هو أن يصبح اليوان مفضلا على الدولار باعتباره العملة الموثوق بها للاختيار بين الاستثمارات والمعاملات فلطالما أرادت الصين تعزيز دور عملتها على الساحة العالمية، وفقًا للخبير "ما".



