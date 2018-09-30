إلهامى الزيات: منطقة سقارة من أغنى المناطق الأثرية بمصر .. فيديو

أكد إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية السابق، أهمية التسويق السياحي لمصر.



وقال الزيات خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة "صدى البلد" إنه قبل البدء في مرحلة الترويج لابد من تحديد علامة تجارية محددة لمصر، مشيرا إلى أن منطقة سقارة من أغنى المناطق الأثرية بمصر.



وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية السابق أنه حتى الآن لم نكتشف سوى القشور بمنطقة سقارة، ولو تم الحفر يوميا سنجد اكتشافات من عصر الفراعنة الأوائل حتى العصر اليوناني.

