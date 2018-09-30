ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

إلهامى الزيات: منطقة سقارة من أغنى المناطق الأثرية بمصر .. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:38 م
أرشيفية
أرشيفية
حمزة شعيب
أكد إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية السابق، أهمية التسويق السياحي لمصر.

وقال الزيات خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة "صدى البلد" إنه قبل البدء في مرحلة الترويج لابد من تحديد علامة تجارية محددة لمصر، مشيرا إلى أن منطقة سقارة من أغنى المناطق الأثرية بمصر.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية السابق أنه حتى الآن لم نكتشف سوى القشور بمنطقة سقارة، ولو تم الحفر يوميا سنجد اكتشافات من عصر الفراعنة الأوائل حتى العصر اليوناني.

ترشيحاتنا

خانت زوجها مع ابن خاله.. القصة الكاملة للعثور على قتيل في ترعة بالفيوم

أول تعليق من وزير الخارجية البحريني على لقائه مع نظيره السوري

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الدولة بإعادة توزيع اختصاصات القضاء الإداري

بريطانيا توجه رسالة إلى بوتين

وفاء عامر تثير الجدل بتاتو لآية قرآنية

نقل أحمد جلال إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

الخيانة مسلسل لا ينتهى.. منجد يقتل عشيق زوجته ويلقي بالجثة في الترعة بالفيوم

رد فعل مثير للمصلين لحظة وقوع زلزال بأندونسيا .. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018 في ختام التعاملات

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة

تحرك عسكري أمريكي مفاجئ نحو الصين

إحباط تهريب 88 ألف قرص مخدر لإحدى الدول العربية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البريطانيون يروجون لمنتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ .. صور

لفتة إنسانية من محافظ المنوفية تجاه زوجين كفيفين..بالفيديو و الصور

استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

إعادة فتح شارع الضغط العالي بمدينة نصر عقب رفع المخلفات.. صور

الذهب الأبيض.. دمياط تحتفل بيوم حصاد القطن

فيديو

إلهامي الزيات: رحلات سياحية مباشرة من الصين للقاهرة لأول مرة
إلهامي الزيات: مصر من أوائل الدول المشاركة في بورصة برلين السياحية.. فيديو
إلهامى الزيات: منطقة سقارة من أغنى المناطق الأثرية بمصر .. فيديو
إلهامي الزيات: العاملون بالسياحة تراجعوا من 1.8 مليون إلى 600 ألف فقط
مات الولد.. 18 عاما على اغتيال محمد الدرة.. ومازالت جرائم الاحتلال مستمرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟