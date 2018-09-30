أول تعليق من وزير الخارجية البحريني على لقائه مع نظيره السوري

أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم، أن لقاءه مع نظيره السوري وليد المعلم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "لم يرتب له مسبقًا وليس هو اللقاء الأول بيننا".





وقال وزير خارجية البحرين في لقاء خاص مع "العربية" خلال برنامج "الشارع الدبلوماسي"، إن لقاءه مع المعلم ضمن الحراك العربي لحل الأزمة السورية.





وأضاف وزير خارجية البحرين، أن الأراضي السورية يجب أن تعود إلى سيطرة الحكومة، مشيرًا إلى أن أي جهد لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم مطلوب ويجب ألا يعترض عليه أحد.





كانت عدسات المصورين رصدت لقاء جمع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أمس السبت.