برلماني يطالب بالتركيز على التعايش السلمي في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

قال النائب سمير البطيخى ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إن منتدى شباب العالم هو عبارة عن تلاقى ثقافات مختلفة لشباب العالم، يساهم فى تبادل الخبرات فيما بينهم وصقل المهارات، مما يعود بشكل إيجابى عليهم.



وأشار البطيخى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن منتدى شباب العالم سينقل صورة إيجابية عن شرم الشيخ كمدينة سياحية وأن مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، ونقل الصورة الصحيحة عن الشباب العربى بعيدا عن الصورة السلبية التى تم اخذها عنهم بأنهم إرهابيون.



وطالب وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بضرورة ان يركز منتدى شباب العالم على فكرة التعايش السلمى بين شعوب العالم وتبادل الثقافات المختلفة بين شباب العالم.



تنطلق فعاليات منتدى شباب العالم، للعام الثاني على التوالي، في الفترة من ٣ إلى ٦ نوفمبر ٢٠١٨، بمدينة شرم الشيخ.



ويعقد المنتدى بدء من العام الجاري تحت مظلة الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وتتولى الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، منصب المدير العام للمنتدى.



وتضم أجندة منتدى شباب العالم ٢٠١٨ مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تناقش قضايا يعبر من خلالها شباب العالم عن رؤاهم وطموحاتهم، ويتبادلون الخبرات حولها، في مناقشات ثرية تدور حول محاور السلام والتطوير والإبداع.