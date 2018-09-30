مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

يستغيث أهالي قرية أبشيش بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، من قيام مسئولي الري بتطهير الترعة الموجودة بالقرية أمام إحدى مدارس القرية وتركها أمام المدرسة على جانب الطريق وتهدد حياة الأطفال.



وقال أحد أهالى القرية، إن مهندسة الري التابعة للوحدة المحلية باسطنها قامت بتطهير ترعة أم أحمد الموجودة بالقرية ولم تلتزم بالتعليمات، حيث إن الترعة بجوار مدرسة ابتدائي وألقت المخلفات على جانب طريق المدرسة ما أدى إلى شلل في الذهاب للمدرسة وكذلك التأثير على ملابس الطلاب إثر مخلفات التطهير الى جانب الروائح الكريهة.



وناشد أهالى القرية المسئولين ومحافظ المنوفية بالنظر إلى ما بدر من مهندسة الري بالقرية وازالة مخلفات الترعة من أمام المدرسة بالقرية.

