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مايا مرسي: انعقاد ندوة تطرح دور المرأة المصرية

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:55 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس حرص على بث روح الحماس داخل المرأه المصرية، من خلال دعمها للمشاركة في كافة استحقاقات السياسية.

أوضحت مايا خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية أكسترا نيوز، أن ندوة "المرأة المصرية والأمن القومي" التي عقدها المجلس اليوم، تطرح دور المرأة المصرية في الأمن القومي من بداية تواجدها في المنزل إلي وصولها لمواقع اتخاذ القرار، ودور المرأة المصرية في التعامل مع وسائل الإعلام والشائعات.

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن المجلس يدعم النساء ذوي الشهداء، الذين فقدوا في الحرب على الإرهاب، وتدعو تماسكهم من خلال التعبير عن أنفسهم.

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