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أخبار البلد

سهير عبد القادر: مهرجان الفنون يقام تحت شعار 100 سنة مانديلا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:56 م
صدى البلد
محمد بدران
وجهت سهير عبد القادر، رئيسة الدورة الثالثة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني في المؤتمر المقام بقصر المانسترلى بالمنيل التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافة، التحية والشكر للحاضرين من الفنانين والسفراء، مشيدة بالجهود المبذولة من أجل النهوض وإبراز كل جديد في الدورة الثالثة للمهرجان والتي ستبدأ فعالياتها فى الفترة ما بين 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.

وعبرت "مؤسس ورئيس ملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة،" عن سعادتها بالمهرجان، وأنه يمثل إضافة جديدة للسياحة المصرية، موضحة أنهم متواجدون الآن من أجل تعليم الأطفال ودمجهم مع العالم.

وأضافت "عبد القادر" ان هذه الدورة تقام تحت شعار "100 سنة مانديلا، أفريقيا..الدول العربية"، في اشارة الى الاحتفاء بالزعيم الكبير.

يحضر المؤتمر، الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الاسبق، والسفير الصيني بالقاهرة، والمنتج محسن علم الدين، والفنان سامى مغاوري، إضافة لسفراء عدد من الدول وبعض الشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يجتمع على أرض مصر، فنون دول أفريقيا وجمهورية الصين الشعبية إلى جانب الدول العربية التى تشارك فى الدورة الثالثة بجانب مشاركات لـ ذوى القدرات الخاصة.

ويأتى انطلاق الدورة الثالثة فى إطار النجاح الذى حققته الدورتان الأولى والثانية من مهرجان، الذى تنظمه وزارات السياحة والثقافة والآثار والخارجية وسفارات الدول المشاركة.
سهير عبد القادر: مهرجان الفنون يقام تحت شعار 100 سنة مانديلا
سهير عبد القادر: مهرجان الفنون يقام تحت شعار 100 سنة مانديلا
سهير عبد القادر: مهرجان الفنون يقام تحت شعار 100 سنة مانديلا
سهير عبد القادر: مهرجان الفنون يقام تحت شعار 100 سنة مانديلا

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