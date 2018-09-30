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خبير سياحي: الطريق من سقارة حتى ممفيس فضيحة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:56 م
وليد البطوطي
وليد البطوطي
حمزة شعيب
طالب وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة السابق، بإعادة تقييم أداء جميع العاملين في قطاع السياحة.

وقال "البطوطي" خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «يجب إعادة مسح جميع المناطق الأثرية، وتمهيد جميع الطرق المؤدية إليها».

وأضاف مستشار وزير السياحة السابق: «وصلة الطريق من سقارة حتى ممفيس فضيحة وغير ممهد»، مطالبًا المحافظ بالتدخل وفرض عقوبات صارمة على غير الملتزمين.

وناشد البطوطي دعم شركات السياحة العاملة في شرم الشيخ، مؤكدًا أن طريق قنا الأقصر غير ممهد ويثير استياء السائحين.

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