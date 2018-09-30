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أخبار البلد

مشروع جديد لإنتاج الحديد والصلب باكتتاب عام للمصريين بالخارج.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:19 م
صدى البلد
سعيد العربي
قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج إن الاتحاد العام للمصريين بالخارج لديه استثمارات في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن هناك مشروع جديد في مجال الحديد والصلب بالتعاون مع إحدى شركات القطاع العام، مشيرا إلى أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيله حاليا.

وأضاف حنفي، في ندوة "صدى البلد" أن المشروع سوف تطرح أسهمه للاكتتاب في القريب العاجل، مشيرا إلى أنه سوف يكون هناك خط كامل للمصريين بالخارج، لافتا إلى أنه تم عرض المشروع في منتدى المصريين بالخارج الذي أطلقته وزارة الهجرة مؤخرا.

وأوضح أنه تم عرض بعض المشاريع الصغرى والمتوسطة في مجال الإنتاج الغذائي والاخشاب وأجهزة الكمبيوتر في المنتدى، مشيرا إلى أن هناك اهتماما من الدولة بالمشاريع التي تم طرحها.

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