ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

طالبة بجامعة المنصورة تحصد المركز الأول في التصوير ببينالي الشباب العربي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:50 م
صدى البلد
همت الحسينى
فازت الطالبة الفنانة أروى دويدار، الطالبة بالمستوى الخامس تصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، بالمركز الأول في التصوير ببينالي الشباب العربي، الذي نفذته وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 19 : 26 سبتمبر الجاري.

وبحسب بيان، اليوم الأحد، جاء ذلك بحضور ممثلي جامعة الدول العربية والسلك الدبلوماسي للوفود المشاركة.

يذكر أن ذلك ضمن فعاليات "القاهرة عاصمة الشباب العربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
طالبة بجامعة المنصورة تحصد المركز الأول في التصوير ببينالي الشباب العربي
طالبة بجامعة المنصورة تحصد المركز الأول في التصوير ببينالي الشباب العربي

ترشيحاتنا

أغاني هزمت الهضبة .. إليسا وتامر حسني يتجاوزان الـ 100 مليون استماع .. أدهم سليمان مطرب صاعد حقق نجاحا كبيرا بـ يا سمرا .. والعراقيون يغردون بـ170 مليون بـ تعال .. فيديو

عشرات الصحفيين يؤدون واجب العزاء في الزميلة هند موسى ..فيديو وصور

مختار يكشف حقيقة تفاوض الإنتاج الحربي لضم عصام الحضرى

العلم الإسرائيلي يرفرف فوق قطر خلال أيام

صدام جديد مرتقب بين محمد صلاح واتحاد الكرة.. فيديو

علي جمعة: نوعان فقط من الفاكهة عليهما زكاة

الهند تجهز أغلى هدية لـ بوتين

مصدر أمنى: الزوج وراء قتل زوجته بميت غمر بسبب طمعه فى أموالها

15 فتاة يتنافسن في مسابقة ملكة جمال لبنان 2018 ..صور

انتحار مزارع حرقا لخلافات مع أولاده وزوجته في ملوي

سر تكبيل شاب لفتاة بالحبال فى تروسيكل .. وغضب يجتاح مواقع التواصل

22 لاعبا في قائمة الأهلي استعدادا لوفاق سطيف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 فتاة يتنافسن في مسابقة ملكة جمال لبنان 2018 ..صور

أغرب صيحات 2019 في أسابيع الموضة العالمية.. صور

البريطانيون يروجون لمنتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ .. صور

لفتة إنسانية من محافظ المنوفية تجاه زوجين كفيفين..بالفيديو و الصور

استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

فيديو

أحمد موسى يدعو المواطنين بالتجاوب مع مبادرة القضاء على فيروس سي
صندوق الإسكان: طرح 120 ألف شقة ضمن الإعلان العاشر
أحمد موسى: متوسط الرواتب في القومية للأسمنت 12 ألف جنيه ..فيديو
عمرو عبد الحميد: الرئيس السيسي قام بنشاط غير عادي بالأمم المتحدة
نانسي عجرم وراغب علامة ونادين نجيم يتألقون فى حفل ملكة جمال لبنان .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟