طالبة بجامعة المنصورة تحصد المركز الأول في التصوير ببينالي الشباب العربي

فازت الطالبة الفنانة أروى دويدار، الطالبة بالمستوى الخامس تصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، بالمركز الأول في التصوير ببينالي الشباب العربي، الذي نفذته وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 19 : 26 سبتمبر الجاري.



وبحسب بيان، اليوم الأحد، جاء ذلك بحضور ممثلي جامعة الدول العربية والسلك الدبلوماسي للوفود المشاركة.



يذكر أن ذلك ضمن فعاليات "القاهرة عاصمة الشباب العربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.