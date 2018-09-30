رئيس جامعة الأزهر من أسيوط.. الدراسات العليا بالفيديو كونفرانس في أكتوبر.. مستعدون لتوفير الأطباء للتأمين الصحي بالصعيد.. وتنظيم مسابقة لطلاب الهندسة لتصميم الميادين.. صور

رئيس جامعة الأزهر يتجول بفرع أسيوط

طلاب هندسة الأزهر يتنافسون على تصميم الميادين بأسيوط

الطلاب يلتقطون السيلفي مع رئيس الجامعة خلال الجولة

الدراسات العليا بالفيديو كونفرانس في أكتوبر

المحرصاوي يشرح فكرة الكتاب الموحد لطلاب فرع أسيوط

مستعدون لتوفير الأطباء للتأمين الصحي بالصعيد



استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات العلمية بمختلف الكليات فى تطوير الخدمات بالمحافظة، بحضور الدكتور طارق سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة عبد الرؤوف نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى.



وأبدى "المحرصاوى"، استعداد جامعة الأزهر لتقديم كل ما تتطلبه محافظة أسيوط من خبرات علمية، والارتقاء بالتعاون بين الجانبين إلى مستوى الشراكة؛ انطلاقًا من أن الجامعة تمثل بيت الخبرة الوطنية الذي يقدم خدماته للمجتمع، موجهًا نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى بتنسيق الجهود المشتركة مع المحافظ؛ تحقيقًا لصالح الوطن والمواطن.



وأشار المحرصاوى، إلى القوافل الطبية التى تنظمها جامعة الأزهر لعلاج المواطنين بالمحافظات، والقوافل الدعوية التى تستهدف ترسيخ الفهم الحقيقى للدين الحنيف بمنهجه المعتدل، إضافة إلى القوافل الاجتماعية بالتنسيق مع بيت الزكاة والصدقات التى تقدم المعونات العينية والمالية بالقرى الأكثر فقرًا؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.



وطالب المحافظ بتنظيم مسابقة بين طلاب كلية الهندسة لاختيار أفضل تصميم هندسى لتطوير أحد الميادين بأسيوط، والاستعانة بالخبرات التخصصية بجامعة الأزهر فى إنشاء وحدة مركزية إلكترونية للموارد البشرية، بما يُسهم فى إعادة توزيع العمالة بين مختلف الوحدات الإدارية والتعليمية بالمحافظة، والاستفادة من كلية العلوم فى تحليل عينات المياه.



وأبدي استعداده للإسهام الفعَّال فى إنشاء مدينة رياضية متكاملة بجامعة الأزهر بأسيوط، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص 15 عمارة سكنية للمدينة الجامعية للطلاب بمدينة أسيوط الجديدة.



وفى نهاية اللقاء تبادل المحافظ ورئيس جامعة الأزهر، الدروع التذكارية؛ ترسيخًا للشراكة المثمرة بين الجانبين.



وتفقد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر بعض كليات الفرع اليوم، برفقة الدكتور أسامة محمد عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي والدكتور طارق سلمان نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، وعقد لقاء مفتوحا مع الطلاب استمع خلاله لشكواهم واستفساراتهم.



وأوضح رئيس الجامعة، للطلاب فكرة الكتاب الموحد الذي تطبقه الجامعة هذا العام على مستوى جميع كليات الفرع، كما قام بتوزيع الكتب والهدايا على الطلاب الجدد ترحيبا بهم وذلك بكلية اللغة العربية بأسيوط.



كما تفقد بحيرة الاستزراع السمكي التابعة لكلية العلوم، وزار كلية البنات الإسلامية بأسيوط، واستمع للطالبات ووزع الكتب والهدايا على الطالبات وسط ترحيب كبير من الطالبات، كما تفقد المطبخ والمطعم المركزي للمدينة الجامعية للطالبات.



واستقل الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الطفطف الجديد من مقر الأمانة العامة المساعدة لفرع أسيوط إلى كلية التربية للبنين؛ إيذانًا بانطلاقه فى خدمة الطلاب والطالبات داخل الحرم الجامعى، تيسيرًا عليهم؛ بما يحافظ على أوقاتهم، ويمَّكنهم من الانتظام فى الدراسة.



واطمأن على حُسن سير العملية التعليمية بمجمع كليات البنات بفرع أسيوط، ووزَّع أقلام وإصدارات مجمع البحوث الإسلامية على الطلاب، والطالبات الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة.



وتفقد المحرصاوى المدينة الجامعية للبنات، مشددا على ضرورة توفير كل سبل الرعاية للطالبات مع الاهتمام بالأنشطة الطلابية.



وأجرى المحرصاوى، حوارًا مفتوحًا مع الطلاب والباحثين بكلية اللغة العربية للبنين بفرع أسيوط، وأكد أنه سيتم إتاحة التعلم لا مركزيًا بمرحلة الدراسات العليا بمختلف القطاعات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس، بالقاهرة وأسيوط خلال أكتوبر، وقد تم إعداد جداول المحاضرات، مشيرًا إلى أن منظومة الفيديو كونفرانس تُعد أحد روافد مشروع «داتا سنتر» الذى يستهدف ميكنة العمل وإنشاء قواعد بيانات، والانتقال إلى الجامعة الذكية، وقد انتهت المرحلة الأولى العام الماضى بتكلفة ٥٥ مليون جنيه، ويبدأ الجزء الثانى من المرحلة الثانية بأسيوط.



ودعا إلى تضافر كل الجهود بالكليات لإنشاء قاعدة بيانات بكل الرسائل العلمية المسجلة بمختلف التخصصات بحيث تتم إتاحتها على الإنترنت اعتبارًا من العام الجامعى المقبل؛ تيسيرًا على الباحثين عند الحصول على براءة موضوعات رسائلهم.



وأكد الدكتور طارق سليمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، حرص الجامعة على الارتقاء بمستوى الدراسات العليا بمختلف القطاعات التعليمية بما يضمن تحقيق الجودة الشاملة، وتخريج أجيال قادرة على أداء واجبها فى خدمة الوطن، والإنسانية بأسرها.. بأبحاث علمية جادة تلبى احتياجات العصر، وتُسهم فى تجاوز أى تحديات أو أزمات، مشيرًا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التى أسهمت فى انتظام الدراسة بمرحلة الدراسات العليا منذ أول يوم، وتوحيد المحتوى الدراسي لكل مادة الذى شارك فى توصيفه وإعداده وتدقيقه عدد من الأساتذة الثقات.



وفى لقائه بعمداء الكليات للبنين والبنات بفرع أسيوط، أكد رئيس الجامعة، أهمية تنفيذ تكليفات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، بإطلاق منتديات الحوار بالكليات لتحقيق التواصل الفعَّال بين الأساتذة والطلاب والطالبات بما يُسهم فى تبصيرهم بتعاليم الإسلام السمحة، وترسيخ قيم التعايش والسلام والمواطنة فى نفوسهم، وتوعيتهم بما يُحاك ضد الوطن من مؤامرات باتت مفضوحة للقاصى والدانى، إضافة إلى تذليل أى عقبات قد تُواجههم فى طريقهم نحو تحصيل العلوم والمعارف، موضحًا ضرورة التوسع فى الأنشطة الطلابية التى تُنمى قدرات الدارسين ومهاراتهم، وتُسهم بشكل إيجابى فى تكوينهم الفكرى والثقافى والمعرفى، ويؤهلهم لأداء واجبهم فى خدمة الدين والوطن والمجتمع.



وشدد على ضرورة التعامل مع مدرجات الكليات باعتبارها وحدة واحدة، بحيث يتم تنسيق جداول المحاضرات؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستغلال الأمثل من الأماكن المتاحة وانتظام العملية التعليمية، لافتًا إلى أن الجامعة تدرس استحداث معاهد فنية متخصصة، تكون الدراسة فيها خلال الفترة المسائية بالكليات التى تتصل علميًّا بها.



وأكد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، استعداد الجامعة للتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى، فى توفير الكوادر الطبية اللازمة لتغطية احتياجات المستشفيات التابعة للهيئة بالصعيد؛ بما يُسهم فى علاج المرضى وتخفيف آلامهم.



وكلف المحرصاوى - فى اجتماعه مع وفد من الهيئة العامة للتأمين الصحي بمقر الأمانة العامة المساعدة لفرع جامعة الأزهر بأسيوط، الدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى، والدكتور مصطفى عبده شتات عميد طب الأزهر للبنين بأسيوط، بالتنسيق مع المسئولين المختصين بالتأمين الصحى لبحث احتياجات المستشفيات التابعة لهم، من الكوادر الطبية، وعرض مشروع متكامل للتعاون بين الجانبين حتى يتسنى اتخاذ مايلزم بما يخدم المرضى.



وأشار إلى حرص جامعة الأزهر على الإسهام الفعَّال فى أى مشروعات تُنفذها الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير الرعاية الطبية المتميزة من خلال مستشفياتها الجامعية والتعليمية، موضحًا أن مستشفيات جامعة الأزهر شاركت بفاعلية فى المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة.



كان وفد التأمين الصحى، طالب خلال الاجتماع، بأن تُوفر جامعة الأزهر بأسيوط الكوادر الطبية لمستشفى التأمين الصحى بقنا؛ خدمة للمرضى، من خلال إعداد مشروع بروتوكول للتعاون بين الهيئة، والجامعة.