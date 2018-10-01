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اقتصاد

اليوم.. ورشة عمل مصر نحو النمو الأخضر برعاية وزارة التخطيط

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:22 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
آية الجارحي
تعقد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل بعنوان "توجه مصر نحو النمو الأخضر"، وذلك اليوم الاثنين الموافق 1 أكتوبر، وعلى مدار يومين، وذلك بأحد فنادق المعادي.

يحضر الورشة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للنمو الأخضر.

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