البابا تواضروس يرسم القس أنطونيوس تكلا قمصا بولاية نيوچيرسي.. صور‎

أنهى البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طقس رسامة القس أنطونيوس تكلا، كاهن كنيسة الشهيد أبانوب والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة بيون، بولاية نيوچيرسي الأمريكية، قمصًا.



جاء ذلك ضمن صلوات قداس الأحد الثالث من شهر توت، والذي أقيم صباح اليوم بالكنيسة ذاتها.



وقال قداسة البابا: "بنعمة ربنا يسوع المسيح، وببركة أمنا العذراء، والقديس العظيم الأنبا أنطونيوس، والقديس أبانوب، وبتزكية الآباء الأحباء، ونيافة الأنبا ديفيد، نرقي أبونا أنطونيوس إلى رتبة القمصية".



وأضاف قداسته: "أبونا أنطونيوس هو خادم ناجح في كنيسته في مصر، ولغاية النهاردة بيطالبوا إنه يرجع لهم، وبدأ يخدم من عدة سنوات هنا، وخدمته مشهود لها، وبقى معه أبونا يوسف وعمل ربنا يزداد أكثر وأكثر، وبناء على هذه التزكيات نرقيه إلى رتبه قمص".



كان قداسة البابا قد دشن مذابح وأيقونات الكنيسة اليوم قبل بدء القداس الإلهي.