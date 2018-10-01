ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يطالب بتركيز منتدى شباب العالم في شرم الشيخ على الاستثمار الخارجي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:00 ص
النائب فوزى فتى
النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إن منتدى شباب العالم سيكون فرصة لكى نوضح للعالم كله أن مصر هى بلد الأمن والأمان وأنه لا يوجد إرهاب بها، كما أنه فرصة لتلاقى الفكر والرؤى بين شباب العالم وشباب مصر.

وأكد فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا من الممكن أن نستفيد من منتدى شباب العالم كدعاية لمصر بدون الحاجة إلى دفع الملايين، إضافة إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الصورة الحضارية والشكل الجمالي لمدينة شرم الشيخ السياحية، وألا يكون الهدف هو نقل المؤتمر فقط ولكن نقل الشارع نفسه بشكل غير تقليدى.

وأشار أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إلى ضرورة أن يركز منتدى شباب العالم على الاستثمار الخارجى، وبالتالى فلابد من نقل صورة المناطق الصناعية وتعريف شباب العالم بقانون الاستثمار وأهميته، بحيث يأتي هؤلاء الشباب ويكونون قيادة فى دولتهم ومن الممكن أن يستثمروا فى مصر بعد ذلك.

تنطلق فعاليات منتدى شباب العالم، للعام الثاني على التوالي، في الفترة من ٣ إلى ٦ نوفمبر ٢٠١٨، بمدينة شرم الشيخ.

وبدءا من العام الجاري يعقد المنتدى تحت مظلة الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وتتولى الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، منصب المدير العام للمنتدى.

وتضم أجندة منتدى شباب العالم ٢٠١٨ مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تناقش قضايا يعبر من خلالها شباب العالم عن رؤاهم وطموحاتهم، ويتبادلون الخبرات حولها، في مناقشات ثرية تدور حول محاور السلام والتطوير والإبداع.

ترشيحاتنا

المشرف على المتحف المصرى الكبير: هو الأكبر عالميا .. فيديو

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة الراحل صفوت عبدالحليم ومعرفة سبب الحريق

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

أزمة بين Facebook وYouTube .. الأخير يعرض فيديوهات كيفية الاختراق

بالجمال .. صبحي وأبوريدة يكرمان إنفانتنيو وأحمد في شرم الشيخ.. صور

إلغاء قرار تعيين مساعدي المحافظ ورؤساء المدن في كفر الشيخ

سامعة يا حاجة.. النوم مسموح للطلبة في مدارس الصين لهذه الأسباب .. صور

Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور

التحقيق مع المتهم بمحاولة قتل قاضى محكمة الأسرة

عصام الحضري ينعى صفوت عبد الحليم: إنا لله وإنا إليه راجعون

هربت من أهلها مرتين.. شاهد يروي حكاية فتاة بورسعيد المربوطة في تروسيكل .. فيديو

سر تكبيل شاب لفتاة بالحبال فى تروسيكل .. وغضب يجتاح مواقع التواصل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

فيديو

المشرف على المتحف المصرى الكبير: هو الأكبر عالميا .. فيديو
مشرف المتحف المصري الكبير: لدينا 44 ألف قطعة أثرية للترميم استعدادا للافتتاح
أستاذ طاقة: تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز من أهم عوامل جذب الاستثمار
ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو
طرح البرومو الدعائي لفيلم Titans

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟