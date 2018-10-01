برلماني يطالب بتركيز منتدى شباب العالم في شرم الشيخ على الاستثمار الخارجي

قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إن منتدى شباب العالم سيكون فرصة لكى نوضح للعالم كله أن مصر هى بلد الأمن والأمان وأنه لا يوجد إرهاب بها، كما أنه فرصة لتلاقى الفكر والرؤى بين شباب العالم وشباب مصر.



وأكد فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا من الممكن أن نستفيد من منتدى شباب العالم كدعاية لمصر بدون الحاجة إلى دفع الملايين، إضافة إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الصورة الحضارية والشكل الجمالي لمدينة شرم الشيخ السياحية، وألا يكون الهدف هو نقل المؤتمر فقط ولكن نقل الشارع نفسه بشكل غير تقليدى.



وأشار أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إلى ضرورة أن يركز منتدى شباب العالم على الاستثمار الخارجى، وبالتالى فلابد من نقل صورة المناطق الصناعية وتعريف شباب العالم بقانون الاستثمار وأهميته، بحيث يأتي هؤلاء الشباب ويكونون قيادة فى دولتهم ومن الممكن أن يستثمروا فى مصر بعد ذلك.



تنطلق فعاليات منتدى شباب العالم، للعام الثاني على التوالي، في الفترة من ٣ إلى ٦ نوفمبر ٢٠١٨، بمدينة شرم الشيخ.



وبدءا من العام الجاري يعقد المنتدى تحت مظلة الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وتتولى الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، منصب المدير العام للمنتدى.



وتضم أجندة منتدى شباب العالم ٢٠١٨ مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تناقش قضايا يعبر من خلالها شباب العالم عن رؤاهم وطموحاتهم، ويتبادلون الخبرات حولها، في مناقشات ثرية تدور حول محاور السلام والتطوير والإبداع.