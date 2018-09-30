عشرات الصحفيين يؤدون واجب العزاء في الزميلة هند موسى ..فيديو وصور

شهد عزاء الزميلة الصحفية هند موسي، رئيس قسم الفن بموقع وجريدة "التحرير"، حضور العشرات من أهل وجيران وزملاء وأصدقاء الراحلة إلى سرادق العزاء الذي أقيم مساء اليوم، الأحد، بدار مناسبات مسجد الغفار بمنطقة العمرانية بالجيزة، لتقديم واجب العزاء لأسرتها.





والزميلة الراحلة هند موسى، وافتها المنية أمس، السبت، في حادث تصادم أليم، تعرضت له في طريق عودتها إلى القاهرة بعد تغطية فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بمحافظة البحر الأحمر، وهو الحادث الذي أثار صدمة كبيرة في الوسطين الفني والصحفي، لما كانت تتمتع به الزميلة من أخلاق ومهنية وإخلاص كبير يشهد لها به الوسط الصحفي.





وبدأت الراحلة العمل في جريدة التحرير منذ تأسيسها عام 2011، كصحفية متدربة، وتدرجت في المناصب حتى تولت رئاسة قسم الفن، وقدمت العديد والعديد من الأعمال الصحفية المتميزة، التي شهد بها الجميع.





ويتقدم "صدى البلد" بخالص العزاء والمواساة لأسرة الزميلة الراحلة وأصدقائها، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة.