البابا تواضروس: الكنيسة الشاطرة تلد كنائس أخرى ..صور

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة لشعب كنيسة الشهيد أبانوب النهيسي والقديس الأنبا أنطونيوس ببايون، نيوچيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.





وقال البابا تواضروس: "أنا فرحان إني أشوفكم النهاردة، وهذا هو الأحد الثالث من شهر توت، أول شهور الكنيسة القبطية، ومن حسن الطالع أن يكون اليوم هو يوم تدشين كنيستكم الجميلة، بكل ما فيها من ملامح الجمال والنظام، حيث تم تدشين المذبح الأوسط على اسم القديس أبانوب النهيسي، وهو قديس صغير، والأنبا أنطونيوس، وهو قديس مصري وأول الرهبان، والمذبح البحري على اسم رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، والقديس مار مرقس الرسول، والمذبح القبلي على اسم أمنا القديسة مريم العذراء والقديس مارجرجس".





وأضاف البابا تواضروس: "دشنا أيقونات الكنيسة الجميلة بحجمها الكبير، وهذا يجعلك تشعر وكأنك عائش وسط القديسين، ودشنا المعمودية على اسم القديس يوحنا المعمدان".





وتابع: "أي مشروع كنيسة لا يقوم على واحد فقط بل يقوم على عمل الله ثم على عدد من الناس يشتركوا في العمل وفي تكملته، وفي الكنيسة هنا خدم القمص تادرس يعقوب والمتنيح القمص أنطونيوس راغب والمتنيح القمص ويصا بسادة وأبونا جرورج اترسم في ١٩٩٧، وخدم معه لفترة أبونا بيشوي وديع من طنطا ومعه القمص رافائيل عزمي وبيخدم حاليًا أبونا أنطونيوس تكلا وأبونا يوسف ذكري، طبعًا مع الشمامسة والخدام والخادمات وعمل ربنا عمل جماعي علشان كده بنصلي بصيغة الجمع كما في السماء كذلك على الأرض، وتخيل السماء في نظامها وهدوءها على الأرض".





واستطرد: " أشكر الجميع وكنت مشتاق أشوف كنيستكم الجميلة ربنا يباركلكم في كل الاتعاب والله يجمعها ويحفظها ويحولها لإكليل ويبارك في الشمامسة الصغار وهما بيقولوا الألحان، كانوا حلوين جدًا وحفظوا لحن "إي أغابي"، وبشكركم".



