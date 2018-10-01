مجلس النواب يعلن انطلاق جلساته .. غدا

تنطلق فعاليات دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، صباح غدا الثلاثاء، طبقا للقرار الجمهورى الصادر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.



جاء ذلك وفق جدول الأعمال الذى أعلنت عنه الأمانة العامة لمجلس النواب، الذى تضمن أن جلسة يوم الثلاثاء، ستشهد الإعلان عن قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (448) لسنة 2018 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الأول، وأيضا قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (350) لسنة 2018 بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول، على أن يتم الإعلان أيضا عن اعتذارات الجلسة والرسائل المرسلة من الحكومة للبرلمان بمشاريع القوانين والاتفاقيات.



كما تضمن جدول الأعمال جلسة برلمانية يوم الأربعاء المقبل، ستشهد، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، على أن يعقبها إجراء الانتخابات للجان النوعية الـ25.

