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أخبار العالم

الهند تجهز أغلى هدية لـ بوتين

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:51 م
بوتين ومودي
بوتين ومودي
وكالات
كشفت صحيفة "ذا هندو" أن ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، سيهدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لنيودلهي 3 طائرات "ميج 21" العريقة كدليل على قوة الصداقة بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن الهند ستسلم روسيا هذه الطائرات في حالة جيدة وجاهزة للاستخدام.

ومن المقرر أن تتكفل موسكو بنقل الطائرات، التي سيتم تقديمها لبوتين أثناء زيارته المقررة لنيودلهي يومي 4 والـ5 أكتوبر المقبل، للمشاركة في القمة الروسية- الهندية السنوية.

واستعرضت الصحيفة الهندية العلاقات التي تربط البلدين، مؤكدة على قوة الصداقة، التي مرت بمحطات واختبارات عديدة بسبب الظروف الجيوسياسية المتغيرة، مضيفة أن متانة الصداقة بين روسيا والهند لم تتأثر بالظروف المتغيرة.

وتكتسب هذه الهدية صبغة رمزية لمتانة العلاقات بين البلدين، وتتميز هذه الطائرات بسرعتها الفرط صوتية، وتشير المعطيات إلى أنه تم إنتاج أكثر من 11 ألف طائرة من هذا النوع حتى الآن، وتمتلكها أكثر من 50 دولة.

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