15 فتاة يتنافسن في مسابقة ملكة جمال لبنان 2018 ..صور

نشر موقع missology الذي يعنى بكل مسابقات الجمال العالمية صورًا للمشتركات اللواتي سيخضن تجربة مسابقة ملكة جمال ​لبنان​، وهن 15 مشتركة : ​ستيفاني كرم​، زهرة سيد، نيرفانا الجردي، نسب الجردي، ميرا طفيلي، السي عيراني ، كاترين ناصيف، كلوي ابي زيد، ماري كريستال حداد، فابيان حبشي، جسيكا كسرواني، يارا ابو منصف، دنيا ابراهيم، ناتالي عواد وساندرا مبارك.



وتتميز المسابقة هذا العام بأنها ستعرض على شاشة فضائيةـ MTV تحت إشراف ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية اللبنانية الاصل ​ريما فقيه​ التي وعدت اللبنانيين بحفل بمعايير عالمية.