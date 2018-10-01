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برلمان

الزياتي: أدرس الانضمام إلى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:07 ص
النائب رضوان الزياتى
النائب رضوان الزياتى ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب رضوان الزياتى ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إنه يدرس بشكل جدى الانضمام إلى لجنة الإدارة المحلية فى دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، خاصة واننى كنت من بين أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان الذين ساهموا فى إنجاز قانون الرياضة والهيئات الشبابية.

وأكد الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه يسعى أن يكون من المساهمين فى إصدار قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان ، خاصة وأنه لدية رؤية بشأن تطبيق اللامركزية فى المحافظات ، وإعطاء المحافظين سلطات واسعة والابتعاد عن الروتين.

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إلى انه يسعى لتغيير شكل الحكم المحلى فى قانون الإدارة المحلية ، وأن تستفيد المحافظات من ثروات الدولة ، وأن تدعم المحافظات الفقيرة ، بالإضافة إلى ضرورة ان يساهم هذا القانون فى القضاء على الفساد.

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