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أخبار العالم

هاشتاج محمد بن سلمان يتصدر تويتر مصر

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:35 م
صدى البلد
ياسمين سامي
تصدر هاشتاج محمد بن سلمان موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بجمهورية مصر العربية، وذلك بالتزامن مع قيام ولى العهد السعودى محمد بن سلمان بن عبد العزيز أل سعود بزيارة رسمية لدولة الكويت اليوم.

كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استقبل اليوم "الأحد، ولي العهد السعودي في قصر بيان، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث التي عكست عمق العلاقات التاريخية الطيبة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم التطرق إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأطلق المنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي أغنية خاصة لـ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إلى الكويت. وكتب العفاسي في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "الكويت ترحب بولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".
هاشتاج محمد بن سلمان يتصدر تويتر مصر

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