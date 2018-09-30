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حوادث

ضبط 40 طربة حشيش و2 كيلو استروكس في حملات أمنية بمطروح والجيزة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:59 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
نجحت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن في ضبط عدد من تجار المواد المخدرة بمطروح والجيزة.

وأسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن "الجيزة ومطروح " وقطاع الأمن العام عقب تحريات مُسبقة وإذن صادر من النيابة العامة من ضبط 40 طربة لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 10 جرام ، وكمية من الأستروكس وزنت 2.750كيلو جرام .

كما ضبطت "عاطل" سبق إتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية مخدرات لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح ،وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، وهاتف محمول ، ومبلغ مالى.

كما تم ضبط عاطلين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة يستقلان دراجة نارية بدون لوحات وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس وزنت 250 جرام، وكمية من الحشيش وزنت 15 جرام ، و2 هاتف محمول، مبلغ مالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.

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