سوزان القليني: الإعلام متهم بتشويه الصورة وتزييف الحقائق

افتتحت الدكتورة سوزان القلينى عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، وعضوة المجلس القومي للمرأة جلسة العمل الرابعة، ضمن ندوة "المرأة المصرية والأمن القومي" التي أطلقها المجلس اليوم الأحد، التى جاءت بعنوان "البرامج الإعلامية وتحليل المضمون ومقترحات التطوير".



وأكدت القليني على أن قضية المرأة والأمن القومى لا تنفصل عن الإعلام، مؤكدة أن الإعلام متهم بتشويه الصورة وتزييف الحقائق وغيرها، لافتة الى أن عددا من الممارسات الإعلامية الخاطئة والتى تضر بالأمن القومي تتمثل في وجود شخصيات غير مؤهلة تمارس العمل الإعلامي، واستضافة ضيوف غير متخصصين وغير مؤهلين لمناقشة قضايا محددة هى جريمة أمن قومى، خاصة ما يصدر عنها من فتاوى عديدة تتخذ من الدين أو الاقتصاد ستار لها وغيرها.



وأشارت مقررة لجنة الإعلام بالمجلس إلى أن تقديم المرأة المصرية فى صورة مغايرة لدورها ووضعها فى المجتمع وإبرازها فى نماذج سيئة تعتبر قضية أمن قومى لا تعكس الصورة الحقيقية للمرأة المصرية في المجتمع، داعية وسائل الإعلام المختلفة إلى التعامل بصورة مهنية عند تناول قضايا المرأة لإبراز صورتها الحقيقية في المجتمع.



فيما أكد الدكتور سامى الشريف عضو المجلس، أن الإعلام طرف أساسى ورئيسى فى عمليات التنمية وبناء الشخصية وحماية الأمن القومى، وبمقارنة دور الأسرة أو المؤسسات الدينية أو التعليمية بدور الإعلام نجد أن دور الإعلام هو الأكثر تأثيرا فى المجتمع ،لذا فجميع الاتهامات الموجهة إلى الإعلام مبررة، لأنه لا يقوم بدوره الرئيسي ويعيش حالة فوضى غير مسبوقة.



وتابعت: "فالإعلام مجال مخترق من غير المتخصصين ، وتزامن ذلك مع ظهور الإعلام الخاص الهادف للربح وهو المسيطر حاليا ، ومن ثم فالحضور الإعلامي فى الموضوعات المهمة قليل ، متمنيا ألا يصعد منبر إعلامى دون المتخصصين الإعلاميين".