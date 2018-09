نانسي عجرم وراغب علامة ونادين نجيم يتألقون فى حفل ملكة جمال لبنان .. فيديو وصور

ولفتت المطربة نانسى عجرم الأنظار إليها بملابسها الرقيقة والبسيطة، حيث تشارك ضمن لجنة تحكيم المسابقة كما حضر المطرب راغب علامة الذى يحيى الحفل وتشارك أيضا الفنانة اللبنانية نادين نجيم والفنانة ستيفان صليبا التى شاركت فى مسلسل "فوق السحاب" مع الفنان هانى سلامة رمضان الماضى.



وأعرب الفنان راغب علامة عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحفل الذى يعد فخرا للبنان، ويؤكد على أن هذا البلد دائما ترتقي بشعبها وبأمتها.



ويشارك في إحياء الحفل بجانب الفنان راغب علامة كل من "فرانش مونتانا، ومايا دياب، ومساري"، حيث يقدمون أحدث الأغانى "نور العين" التي غناها الهضبة منذ 22 عامًا، بتوزيع جديد على طريقة "الفيديو كليب" لأول مرة، خاصة أن الحفل سيعرض على شبكة قناة MTV.





ستيفاني صليبا.. ما رأيكم بإطلالتها الليلة؟ #ستيفاني_صليبا #stephaniesaliba #misslebanon2018 #misslebanon @stephaniesalibaofficial

يشهد حفل ملكة جمال لبنان الذى انطلق منذ قليل حضور عدد كبير من نجوم الفنان لاختيار إحدى المتسابقات لنيل هذا اللقب.