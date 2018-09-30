ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

70 مليون جنيه تكلفة إنشاء 3 محطات لمياه الشرب بالفيوم .. والافتتاح خلال عام

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:46 م
محطات مياه الشرب
محطات مياه الشرب بوادى الريان
أسامة علي
أكد المهندس شادى مصطفى مدير تنفيذ مشروع تغذية منطقة وادى الريان ومركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم بمياه الشرب، أن أعمال مشروع إنشاء 3 محطات لمياه الشرب لـ تغذية قرى المنتفعين، سيدنا الخضر، والولاء، إضافة إلى تقوية ضغط المياه بمركز يوسف الصديق، سوف تبلغ تكلفتها 70 مليون جنيه، متوقعا افتتاح المشروع خلال عام من الآن.

وقال مصطفى فى تصريحات لموقع "صدى البلد" إن المشروع عبارة عن إنشاء 3 محطات لـ رفع مياه الشرب وتحسين جودتها بإضافة الكلور، موضحا أن المحطة الأولى عبارة عن خزان أرضي بسعة 1500 متر مكعب وخزان علوي بسعة 200 متر مكعب وبارتفاع 35 مترا بالإضافة إلى المبانى الملحقة لتشغيل المحطة، حيث تم إنجاز 75% من حجم العمل بهذه المحطة.

وأضاف أنه يتم ضخ المياه من المحطة الاولى إلى المحطة الثانية عبر خط مياه بطول 6.5 كيلو وقطر 450 مم بواسطة ماكينات رفع ألمانية، لافتا إلى أن المحطة الثانية عبارة خزان أرضي بسعة 3500 متر مكعب بالاضافة إلى المبانى الملحقة ووصلت نسبة إنجاز العمل فيها لـ 85%، بينما ويتم منها رفع المياه للمحطة الثالثة عبر خط ناقل بطول 26.5 وقطر 450 مم وهى عبارة عن خزان مياه عال بسعة 400 متر مكعب بالاضافة إلى المبانى الملحقة لتشغيل المحطة، وبلغت نسبة إنجاز العمل فى المحطة الثالثة إلى 85%.
70 مليون جنيه تكلفة إنشاء 3 محطات لمياه الشرب بالفيوم .. والافتتاح خلال عام
70 مليون جنيه تكلفة إنشاء 3 محطات لمياه الشرب بالفيوم .. والافتتاح خلال عام
70 مليون جنيه تكلفة إنشاء 3 محطات لمياه الشرب بالفيوم .. والافتتاح خلال عام

ترشيحاتنا

خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين.. والمهلة 40 يوما

فضيحة.. مسئول باكستاني يسرق محفظة دبلوماسي كويتي

خانت زوجها مع ابن خاله.. القصة الكاملة للعثور على قتيل في ترعة بالفيوم

تحرك عسكري أمريكي مفاجئ نحو الصين

حاكم دبي يبني قصرا جديدا في ممتلكاته الاسكتلندية يتسع لأبنائه الـ 23.. صور

شاهد.. أمين الفتوى يرد على من يدعي عدم وجود السحر بالدليل

فيل عملاق يدهس طفلا حاول مراقبته.. فيديو وصور مروعة

أغاني هزمت الهضبة .. إليسا وتامر حسني يتجاوزان الـ 100 مليون استماع .. أدهم سليمان مطرب صاعد حقق نجاحا كبيرا بـ يا سمرا .. والعراقيون يغردون بـ170 مليون بـ تعال .. فيديو

الأرصاد تعلن عن تغيير جديد في حالة الطقس اعتبارا من الغد.. فيديو

سحر نصر: الصعيد الأعلى تأسيسا للشركات خلال العام المالي الماضي

البابا تواضروس: الكنيسة الشاطرة تلد كنائس أخرى ..صور

صدمة للأهلي قبل مباراة وفاق سطيف الثلاثاء المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب صيحات 2019 في أسابيع الموضة العالمية.. صور

البريطانيون يروجون لمنتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ .. صور

لفتة إنسانية من محافظ المنوفية تجاه زوجين كفيفين..بالفيديو و الصور

استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

إعادة فتح شارع الضغط العالي بمدينة نصر عقب رفع المخلفات.. صور

فيديو

أحمد موسى يدعو المواطنين بالتجاوب مع مبادرة القضاء على فيروس سي
صندوق الإسكان: طرح 120 ألف شقة ضمن الإعلان العاشر
أحمد موسى: متوسط الرواتب في القومية للأسمنت 12 ألف جنيه ..فيديو
عمرو عبد الحميد: الرئيس السيسي قام بنشاط غير عادي بالأمم المتحدة
نانسي عجرم وراغب علامة ونادين نجيم يتألقون فى حفل ملكة جمال لبنان .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟