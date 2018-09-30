70 مليون جنيه تكلفة إنشاء 3 محطات لمياه الشرب بالفيوم .. والافتتاح خلال عام

أكد المهندس شادى مصطفى مدير تنفيذ مشروع تغذية منطقة وادى الريان ومركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم بمياه الشرب، أن أعمال مشروع إنشاء 3 محطات لمياه الشرب لـ تغذية قرى المنتفعين، سيدنا الخضر، والولاء، إضافة إلى تقوية ضغط المياه بمركز يوسف الصديق، سوف تبلغ تكلفتها 70 مليون جنيه، متوقعا افتتاح المشروع خلال عام من الآن.



وقال مصطفى فى تصريحات لموقع "صدى البلد" إن المشروع عبارة عن إنشاء 3 محطات لـ رفع مياه الشرب وتحسين جودتها بإضافة الكلور، موضحا أن المحطة الأولى عبارة عن خزان أرضي بسعة 1500 متر مكعب وخزان علوي بسعة 200 متر مكعب وبارتفاع 35 مترا بالإضافة إلى المبانى الملحقة لتشغيل المحطة، حيث تم إنجاز 75% من حجم العمل بهذه المحطة.



وأضاف أنه يتم ضخ المياه من المحطة الاولى إلى المحطة الثانية عبر خط مياه بطول 6.5 كيلو وقطر 450 مم بواسطة ماكينات رفع ألمانية، لافتا إلى أن المحطة الثانية عبارة خزان أرضي بسعة 3500 متر مكعب بالاضافة إلى المبانى الملحقة ووصلت نسبة إنجاز العمل فيها لـ 85%، بينما ويتم منها رفع المياه للمحطة الثالثة عبر خط ناقل بطول 26.5 وقطر 450 مم وهى عبارة عن خزان مياه عال بسعة 400 متر مكعب بالاضافة إلى المبانى الملحقة لتشغيل المحطة، وبلغت نسبة إنجاز العمل فى المحطة الثالثة إلى 85%.