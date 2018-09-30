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أخبار البلد

سعيد النقيب: التفويض يعطي الجبالي الحق باختيار ممثلي المؤسسات

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:21 م
صدى البلد
محمد غالي
قال سعيد النقيب رئيس النقابة العامة الإنتاج الحربي، ونائب رئيس الاتحاد، إن مجلس إدارة الاتحاد فوض الرئيس جبالي المراغي لاختيار ممثلي المؤسسات الثقافية والاجتماعية التابعة للاتحاد وقرى الأحلام المملوكة للاتحاد، مضيفا أن التفويض يعطي الجبالي الحق في الاختيار دون الرجوع أو العرض على مجلس ادارة الاتحاد.

وأكد نائب رئيس الاتحاد، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن التشكيل لم ينتهِ بعد ويجب الرجوع الى وزارة القوى العاملة، مضيفا أنه يوجد ثلاث مناديب في كل مؤسسة من خارج الاتحاد العام لعمال مصر.

وأوضح رئيس النقابة العامة، ان من المفترض ان يراس المؤسسه الثقافيه النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد، ويرأس المؤسسة الاجتماعية النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد.

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