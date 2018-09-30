المحامين: 150 ألف فقط يمارسون مهنة المحاماة

أكد أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد بنقابة المحامين أن 150 ألف محام فقط هم من جددوا اشتراكاتهم، ويعملون بالمهنة، من أصل 370 ألف محام، مشيرا إلى عدم التراجع عن تنقية جداول النقابة.



وأضاف الضوة في تصريحات هاتفية لفضائية "دي إم سي" أنه لن يتم تجديد اشتراكات المحامين بدون تقديم برنت تأمينات وصحيفة الحالة الجنائية، مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من المحامين يمارسون أعمالا مختلفة بجانب المهنة فهناك محامون يملكون شركات مقاولات، ومخابز، وتم استبعادهم من جدول المشتغلين لتنقية الجداول.



ونوه أن نقابة المحامين، طالبت مصلحة الجوازات، بكشف أسماء المحامين المتواجدين خارج البلاد وفي أي مهنة يعملون، من أجل استبعاد من يعمل خارج المهنة، مؤكدا أن نقابة المحامين تنقي نفسها بدون تقديم أي مساعدة وتطالب ايضا وزارة الداخلية بكشف أسماء للمحامين، الصادر ضدهم أحكام من أجل إسقاط العضوية.