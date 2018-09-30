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لأول مرة.. المعاهد الأزهرية تدرج لعبة الجمباز والكونغ فو بطابور الصباح

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:22 م
صدى البلد
محمد شحتة
أصدر قطاع المعاهد الأزهرية قرارا بالتنبيه على جميع المعاهد الأزهرية لإعداد برنامج إذاعي فى طابور الصباح متميز وغير تقليدي.

ونبه القطاع فى منشور له، أن طابور الصباح ينبغي أن يحتوي على فقرات رياضية مثل (جمباز، كونج فو، لياقة بدنية)، إضافة إلى الأغاني الوطنية وإلقاء كلمة تحفيزية وسرد قصص النماذج المشرفة من أبطالنا البواسل جنود وضباط وقيادات القوات المسلحة، مما يساهم فى رفع روح الانتماء والولاء للوطن لأبنائنا الطلاب.

وشدد على أن يتم تنفيذ البرنامج فى طابور الصباح بداية من غد الأول من أكتوبر.
لأول مرة.. المعاهد الأزهرية تدرج لعبة الجمباز والكونغ فو بطابور الصباح

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