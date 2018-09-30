مستشارة ترامب تعترف لأول مرة : أنا ضحية اعتداء وتحرش.. فيديو





في اعتراف نادر، كشفت كيليان كونواي المستشارة البارزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإحدى أبرز وجوه إدارته عن أنها "ضحية اعتداء وتحرش".جاء اعتراف كونواي خلال مقابلة مع المذيع جيك تابر في برنامج "ستيت أوف ذا يونيون" على شبكة "سي.إن.إن"، فيما كانت تدافع عن تعيين مرشح القاضي بريت كافانو لرئاسة المحكمة العليا، بعد اتهامه بالتورط في اغتصاب سيدة.وأضافت "أشعر بتعاطف بالغ، بكل صراحة، تجاه ضحايا الاعتداء والتحرش والاغتصاب".وتابعت بانفعال واضح "أنا ضحية اعتداء.. لا أتوقع أن يكون القاضي كافانو أو جيك تابر أو جيف فليك أو أي شخص مسئولًا عن ذلك. يجب أن تكون مسئولًا عن سلوكك الخاص"، دون مزيد من التفاصيل.وأعرب تابر، الذي بدا عليه الاندهاش جراء إعلان كونواي، عن تعاطفه مع مستشارة الرئيس وقال: "إنها المرة الأولى التي أسمعك تتحدثين فيها عن أمور شخصية كهذه. أنا آسف".لكنها ردت قائلة: "لقد حدث ذلك". ولفت تابر إلى أن كونواي تواصل العمل مع الرئيس ترامب، رغم توجيه العديد من مزاعم سوء السلوك بحقه. لكن كونواي دافعت عن موقفها بعد أن قالت في وقت سابق في المقابلة إن الاعتداءات تستخدم بشكل مسيس.وتابعت: "لا تقحم ترامب بشكل دائم في كل ما يحدث في العالم".