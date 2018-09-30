ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مستشارة ترامب تعترف لأول مرة : أنا ضحية اعتداء وتحرش.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:12 م
وكالات
في اعتراف نادر، كشفت كيليان كونواي المستشارة البارزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإحدى أبرز وجوه إدارته عن أنها "ضحية اعتداء وتحرش".

جاء اعتراف كونواي خلال مقابلة مع المذيع جيك تابر في برنامج "ستيت أوف ذا يونيون" على شبكة "سي.إن.إن"، فيما كانت تدافع عن تعيين مرشح القاضي بريت كافانو لرئاسة المحكمة العليا، بعد اتهامه بالتورط في اغتصاب سيدة.

وأضافت "أشعر بتعاطف بالغ، بكل صراحة، تجاه ضحايا الاعتداء والتحرش والاغتصاب".

وتابعت بانفعال واضح "أنا ضحية اعتداء.. لا أتوقع أن يكون القاضي كافانو أو جيك تابر أو جيف فليك أو أي شخص مسئولًا عن ذلك. يجب أن تكون مسئولًا عن سلوكك الخاص"، دون مزيد من التفاصيل.

وأعرب تابر، الذي بدا عليه الاندهاش جراء إعلان كونواي، عن تعاطفه مع مستشارة الرئيس وقال: "إنها المرة الأولى التي أسمعك تتحدثين فيها عن أمور شخصية كهذه. أنا آسف".

لكنها ردت قائلة: "لقد حدث ذلك". ولفت تابر إلى أن كونواي تواصل العمل مع الرئيس ترامب، رغم توجيه العديد من مزاعم سوء السلوك بحقه. لكن كونواي دافعت عن موقفها بعد أن قالت في وقت سابق في المقابلة إن الاعتداءات تستخدم بشكل مسيس.

وتابعت: "لا تقحم ترامب بشكل دائم في كل ما يحدث في العالم".

ترشيحاتنا

الأرصاد : برق ورعد وأمطار على جنوب البلاد

بدأتها لجين عمران.. حكاية وصلات رقص الإعلاميات على السوشيال ميديا

مقاتلات إف 16 ترافق طائرة ولي العهد السعودي فور دخوله الكويت.. صور

العلم الإسرائيلي يرفرف فوق قطر خلال أيام

رد فعل مثير للمصلين لحظة وقوع زلزال بأندونسيا .. فيديو

دينا الشربينى تتصدر تويتر بعد سفرها مع عمرو دياب لنيويورك

الهند تجهز أغلى هدية لـ بوتين

جربي ريجيم الماء لخسارة 5 كيلو في أسبوع

صندوق الإسكان: طرح 120 ألف شقة ضمن الإعلان العاشر

خانت زوجها مع ابن خاله.. القصة الكاملة للعثور على قتيل في ترعة بالفيوم

صدمة للأهلي قبل مباراة وفاق سطيف الثلاثاء المقبل

أغاني هزمت الهضبة .. إليسا وتامر حسني يتجاوزان الـ 100 مليون استماع .. أدهم سليمان مطرب صاعد حقق نجاحا كبيرا بـ يا سمرا .. والعراقيون يغردون بـ170 مليون بـ تعال .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 فتاة يتنافسن في مسابقة ملكة جمال لبنان 2018 ..صور

أغرب صيحات 2019 في أسابيع الموضة العالمية.. صور

البريطانيون يروجون لمنتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ .. صور

لفتة إنسانية من محافظ المنوفية تجاه زوجين كفيفين..بالفيديو و الصور

استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

فيديو

أحمد موسى: مصر تبدأ أكبر حملة مسح طبي في التاريخ غدا.. فيديو
أحمد موسى يدعو المواطنين للتجاوب مع مبادرة القضاء على فيروس سي
صندوق الإسكان: طرح 120 ألف شقة ضمن الإعلان العاشر
أحمد موسى: متوسط الرواتب في القومية للأسمنت 12 ألف جنيه ..فيديو
عمرو عبد الحميد: الرئيس السيسي قام بنشاط غير عادي بالأمم المتحدة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟