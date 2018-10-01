الوادي الجديد تستعد للاحتفال بعيدها القومي.. افتتاح 10 مشروعات خدمية تتضمن محطة الاستزراع السمكي والموقف الإقليمي.. ووضع حجر أساس 5 أخرى

- الوادى الجديد تحتفل بعيدها القومي 3 أكتوبر

- افتتاح 10 مشروعات خدمية بتكلفة إجمالية 22 مليونًا و250 ألف جنيه

- وضع حجر أساس القرية النموذجية بالخارجة والصرف الصحي بقريتي الموشية وعثمان بن عفان



تحتفل محافظة الوادي الجديد بعيدها القومي والذي يوافق يوم 3 أكتوبر من كل شهر ، والذي يوافق وصول أول قافلة لتعمير والاستصلاح بالوادي الجديد في يوم 3 أكتوبر سنة 1959.



أعلن وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، المهندس أحمد حسين يوسف، اليوم الجمعة، عن افتتاح 10 مشروعات خدمية نفذتها المديرية، وذلك في احتفالات المحافظة بعيدها القومي في 3 أكتوبر المقبل باعتمادات 22 مليونًا و250 ألف جنيه.



وأوضح "يوسف"، أن احتفالات ستشهد قيام محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، بافتتاح 10 مشروعات هي محطة الاستزراع السمكي بالخارجة بطاقة إنتاجية 12 طن شهريا، بتكلفة 1.8 مليون جنيه، والموقف الإقليمي لسيارات الأجرة بمنطقة الطريق الدائري بحي السبط بمدينة الخارجة بقدرة استيعابية 180 سيارة بتكلفة 4.5 مليون جنيه، والوحدة المحلية لقري ناصر الثورة بمركز الخارجة، بتكلفة 1.2 مليون جنيه.



وأضاف أن الاحتفالات بالعيد القومي ستشهد افتتاح مبنى إداري لمركز شباب الهجن بباريس بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، ونقطتي إطفاء بقريتي غرب الموهوب والقصر بالداخلة بتكلفة 3 ملايين جنيه، ومكتب عمل بقرية القصر بالداخلة بتكلفة 800 ألف جنيه، وحمام سباحة بالخارجة بتكلفة 3.2 مليون جنيه، ومشروع توحيد لون العمارات السكنية، واستكمال تطوير منطقة مشربية غيث بالخارجة، بتكلفة 1.7 مليون جنيه، سوق حضاري بمركز بلاط بتكلفة 3.6 مليون جنيه.



كما سيتم افتتاح مكتب تموين بقرية المعصرة في الداخلة بتكلفة 750 ألف جنيه، مؤكدا أنه سيتم خلال برنامج الاحتفالات وضع حجر أساس 5 مشروعات هي القرية النموذجية بمنطقة عزب "طليب" شمال الخارجة، والصرف الصحي بقريتي الموشية بالداخلة وعثمان بن عفان بالفرافرة، ونقطة إطفاء بقرية ناصر الثورة بالخارجة ومبني إداري لمديرية التضامن الاجتماعي.



كما أنشأت محافظة الوادي الجديد، مستشفى ميدانيا متكاملا بمركز شباب الخارجة، مزودا بإحدى العربات المجهزة لإجراء العمليات الجراحية وصرف العلاج، وذلك استعدادا لإطلاق قافلة الشهيد العقيد أحمد الجعفري الطبية التي دفعت بها إحدى الجامعات الخاصة إلى المحافظة بمناسبة العيد القومي الموافق الثالث من أكتوبر المقبل.



أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن القافلة تباشر عملها لمدة أربعة أيام من يوم 1 حتى 4 أكتوبر بمركز شباب الخارجة وتضم 170 طبيبا وطاقم تمريض، لافتا إلى أنها من أكبر القوافل التي ستزور المحافظة وتضم المستشفى الميداني (عيادات خارجية في جميع التخصصات العلاجية والتشخيصية - عمليات اليوم الواحد - غسيل كلوي - مناظير جهاز هضمي - صيدلية - عيادة أسنان – عيون – استقبال حوادث).



وأضاف الزملوط أن المحافظة قدمت جميع الدعم اللازم لضمان نجاح هذه القافلة، كما وفرت أتوبيسات من جميع المراكز لنقل المواطنين للقافلة مجانا.