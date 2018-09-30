أحمد أمين: هقابل المتميزين من فرق مسرح الجامعة وهنعمل مفاجأة كبيرة

كشف الفنان أحمد أمين، عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد زيارة جامعة الفيوم، عن الهدف من جولته بجامعات مصر، مشيرًا إلى تحضيره لفريق عمل من الطلاب المتميزين بمسارح الجامعات مع إمكانية إنتاج عمل فنى ضخم.



وغرد أحمد قائلا "بداية جولة ‎#امين_في_الجامعة كانت النهارده من جامعة الفيوم.. ولسه.. هاروح كل جامعات محافظات مصر.. عشان ادردش مع الشباب زي النهارده وأقابل المتميزين من فرق مسرح الجامعة.. وهانشكل كتيبة موهوبين هاتعمل مفاجأة كبيرة قريب.. شكرا جامعة الفيوم".



يذكر أن الفنان أحمد أمين حصل على عدة جوائز من أهمها جائزة أفضل برنامج كوميدي بمهرجان الفضائيات العربية عام 2017، وجائزة أفضل برنامج كوميدي من اتحاد المنتجين العرب عن برنامجه البلاتوه.