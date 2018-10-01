نائب يتقدم بطلب إحاطة لتطوير مراكز الشباب في الإسكندرية

قال النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إنه سيتقدم بطلب إحاطة خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بشأن تطوير مراكز الشباب فى سموحة والشلالات والأنفوشى بمحافظة الإسكندرية.



وأكد البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك ملاعب فى هذه المناطق لم يتم تجديدها منذ 30 عاما، إضافة إلى أن هناك فندقا يتبع مركز شباب الانفوشى متوقف عن العمل لمدة 7 سنوات على الرغم من أنه كان يقام فيه حفلات رياضية لتوزيع الجوائز منذ فترة.



وطالب وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بضرورة أن يمارس الشباب فى مصر الرياضة من خلال مراكز الشباب ، حتى يخرجوا طاقتهم ، بدلا من استغلالهم من خلال تجنيدهم لتنفيذ أعمال إرهابية.