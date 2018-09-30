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عمرو عبد الحميد: الرئيس السيسي قام بنشاط غير عادي بالأمم المتحدة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:59 م
صدى البلد
أسامة علي
قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن الوفد المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شارك في الدورة الـ73 بالجمعية العامة للأمم المتحدة قام بنشاط غير عادي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، موضحًا أن الرئيس السيسى التقى بعدد من الرؤساء والزعماء والشركات وألقى كلمات عدة فى فعاليات مختلفة.

وأكد "عبد الحميد"، خلال برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، أن هناك فرقًا كبيرًا بين مشاركة مصر الخامسة فى أعمال اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة المرات السابقة، حيث تحولت مصر من موقف المدافع إلى المهاجم والمبارد ليستمع العالم إلى مصر.

وأضاف أن الرئيس السيسي ألقى 4 كلمات خلال فعاليات الأمم المتحدة تبلور رؤية مصر تجاه الأوضاع الداخلية والخارجية.

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