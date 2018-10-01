عبد الرشيد: وقف استيراد الغاز قرار جاء في وقته

رحب خالد عبد الرشيد نائب رئيس حزب الوفد بمحافظة الغربية بقرار وزير البترول طارق الملا بوقف استيراد الغاز من الخارج، مؤكدا أن القرار جاء في توقيته.



وأضاف نائب رئيس حزب الوفد فى الغربية في بيان له قائلا إن القرار يصب في مصلحة مصر حيث يحولها لدولة منتجة للغاز بدلا من كونها دولة مستوردة له.



وأشاد عبد الرشيد بقرارات حكومة المهندس مصطفى مدبولي خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن قرار وقف استيراد الغاز والبدء بتصديره يجلب عملة صعبة للبلاد وبمثابة دخل لتحسين الموازنة العامة للدولة.

