مصرع 3 أطفال في انفجار لغم أرضي شرق أوكرانيا



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية الليلة أن الأطفال - وتتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 عاما - يعيشون في بلدة هورليفكا الخاضعة لسيطرة عناصر انفصالية شرق أوكرانيا.



وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في شهر ديسمبر الماضى من أن نحو 220 ألف طفل معرضون لخطر الألغام الأرضية شرق أوكرانيا، والتي شهدت مصرع أكثر من 10 آلاف شخص منذ اندلاع القتال 2014 بين القوات الحكومية والعناصر الانفصالية.

لقي 3 أطفال مصرعهم إثر انفجار لغم أرضى شرق أوكرانيا.