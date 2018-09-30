سليمان العماري يكشف حجم تمويل المشروعات التنموية بشمال سيناء

قال المهندس سليمان العماري رئيس جهاز المشروعات الصغيرة بمحافظة شمال سيناء، إنه تم تمويل 3080 مشروعًا صغيرًا بـ145 مليون جنيه كما تم إقراض 10255 مشروعًا متناهي الصغر بتمويل قدره 39 مليون جنيه إلي جانب إبرام 23 عقدًا مع الجمعيات الأهلية، وبلغ إجمالي تمويل مشروعات جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة شمال سيناء 231 مليون جنيه.





وأضاف في بيان له، أنه تم تمويل مشروعات التنمية المجتمعية بإجمالي 50 مليون جنيه عبارة عن مشروعات إشغال عامة لخدمة المجتمعات والقري الفقيرة وذلك بتركيب خزانات وشبكات مياه الشرب وطرق ومشروعات بنية أساسية، كما أنه تم إبرام 10 عقود في المحافظة بإجمالي 134 مليون جنيه؛ لتنفيذ مشروعات طرق وترميم مدارس وإنشاء خزانات مياه علوية وتنفيذ شبكات مياه.





وتابع: "كما تم تنفيذ مشروعات مع الجمعيات الأهلية بإجمالي 16 مليونًا و200 ألف جنيه، حيث تم تجهيز 14 وحدة صحية وتمويل 210 حملات توعية صحية وتنفيذ 421 نشاط مشروعات محو أمية و11 مشروع رمال كثيفة مع الجمعيات الأهلية كما تم رفع قدرات 20 جمعية أهلية".