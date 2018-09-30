رئيس البرلمان العراقي: لابد من الالتزام بالتوقيتات الدستورية وتشكيل الحكومة

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إلى الالتزام بالتوقيتات الدستورية وتشكيل الحكومة، مؤكدا حاجة العراق لاختيار حكومة قادرة على إدارة ملف الخدمات.



وقال الحلبوسي - في تصريحات أوردتها قناة " السومرية نيوز" اليوم الأحد - إنه لابد من المضي قدما في الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن حجم الدمار كبير في المحافظات وتتطلب حشدا سياسيا لتقديم الخدمات المناسبة لها.



وأضاف أن تحالف البناء لديه كامل العزم لقيادة المرحلة المقبلة، مبينا أن المؤسسة التشريعية ستعمل على إكمال الاستحقاقات الدستورية، وستعمل على إرجاع العراق إلى محيطه الإقليمي والدولي.

ك ر/ م م ر