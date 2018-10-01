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ديني

احذر.. 6 كلمات شائعة بين الناس وقت الكرب تفتح الباب للشيطان

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:18 ص
تفتح الباب للشيطان
تفتح الباب للشيطان
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه نهي عن قول ست كلمات شائعة على ألسنة الناس عندما يصيبهم كرب أو مصيبة.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن كثيرًا من الناس يلجأون إلى مقولة «لو أني فعلت كذا وكذا» وقت المصائب والمشاكل، منوهًا بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك ، مشيرًا إلى أن هذه الكلمات تفتح بابًا للشيطان، وحث على قول: «قدر الله وما شاء فعل».

واستشهد بما ورد في صحيح مسلم، أنه قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ».

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