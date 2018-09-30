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أحمد موسى: متوسط الرواتب في القومية للأسمنت 12 ألف جنيه ..فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:04 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، إن إجمالي أجور العاملين في القومية للأسمنت تبلغ 715 مليون جنيه بدون إنتاج، موضحًا أن متوسط الرواتب 12 ألف جنيه، والحد الأدنى 7 آلاف جنيه، والحد الأقصى يصل إلى 17 ألف جنيه والإنتاج صفر.

وأشار "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن خسائر القومية للأسمنت من عام 2013 حتى الآن بلغت 2 مليار و600 مليون جنيه، مضيفًا: "شركات الأسمنت فى كل مكان بتكسب إشمعنى القومية للأسمنت". 

ولفت إلى أن هناك 2066 موظف يتقاضون الرواتب والحوافز رغم قلة الإنتاج والخسائر المتكررة للشركة.

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