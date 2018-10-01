فوزي فتى يعلن ترشحه لأمانة سر لجنة الصناعة بالبرلمان

قال النائب فوزى فتي، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إنه سيترشح خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان على منصب أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان.



وأكد فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا انتهينا من قوانين الرياضة والهيئات الشبابية خلال دور الانعقاد الثالث بالبرلمان، وأسعى أن يكون لى دور جديد داخل لجنة الصناعة بالبرلمان، خاصة وأن الصناعة تمثل رقم واحد فى مصر.



وأشار أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إلى أنه سيدعم المهندس فرج عامر لرئاسة لجنة الصناعة بالبرلمان خلال دور الانعقاد الرابع، خاصة وأنه رجل صناعى من الطراز الأول، مؤكدا أننا سنسعى لإحداث طفرة فى مجال الصناعة فى مصر من خلال وضع رؤية معينة سيتم عليها خلال الفترة المقبلة لإعادة فتح المصانع المغلقة وحل مشاكل المصانع التى تم افتتاحها وحل مشاكل العمالة.