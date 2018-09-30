محافظ شمال سيناء يطالب بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة

أكد محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، ضرورة رجوع هيبة الدولة من خلال تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تقنين الأراضي، ما دامت تضر بالصالح العام ومع مراعاة التنبيه علي المواطنين الذين صدر لهم قرار إزالة عن طريق مجلس المدينة وذكر أسباب الازالة والاعلان عنها، وضرورة معاينة الطلبات الخاصة بتقنيين الاراضي والتي تم استكمال أوراقها حتي يتثني للمحافظة عمل اللازم بشأنها.





وفوض "شوشة"، رؤساء المدن في إصدار أي قرار إزالة، مطالبًا بسرعة تنفيذ قرارات الازالة فور صدورها في وجود التأمين اللازم من افراد الامن بناءً علي التنسيق بين رئيس مجلس المدينه ومدير الأمن.





وأكد أنه ورد اليه شكاوي عديده من ابناء رفح والشيخ زويد بخصوص التعويضات، مؤكدًا ضرورة تخفيف المعاناة عن المواطنين في هذه الاجراءات ووضع الية محكمه للصرف تقطع الطريق علي من تسول له نفسه استغلال المواطنين مع محاسبة من يثبت انه متورط في مثل هذه الأفعال





وطالب بضرورة النظر في تظلمات المواطنين بخصوص التعويضات والتأكد من صحتها.